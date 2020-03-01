Президент почтил память воинов 6-й парашютно-десантной роты

Source: President of Russia – Kremlin

В Пскове Владимир Путин возложил цветы к памятнику геройски погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Глава государства посетил часовню Святого великомученика Георгия Победоносца и присутствовал на поминальной службе, а также осмотрел макет панорамы боя десантников. Макет представляет собой реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков.

Затем Президент встретился с родственниками погибших военнослужащих. Одна из участниц встречи вручила главе государства подготовленную Фондом памяти 6-й роты медаль, посвященную 20-летию подвига десантников. «Вам спасибо за ваших ребят», – ответил В.Путин.

В этот день в Пскове проходят памятные мероприятия в связи с 20-летием со дня трагедии в Аргунском ущелье, где 90 воинов-десантников вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков; в бою погибли 84 военнослужащих.

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя России (21 – посмертно), 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 – посмертно).

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