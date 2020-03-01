Смотр личного состава 104-го десантно-штурмового полка псковской дивизии ВДВ

Source: President of Russia – Kremlin

В рамках памятных мероприятий в честь геройски погибших 20 лет назад десантников Верховный Главнокомандующий провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Эта старейшая дивизия из существующих в настоящее время соединений Воздушно-десантных войск. С 1999-го по 2004 год ее личный состав принимал участие во второй чеченской войне. В 2000 году в бою с вооруженными бандформированиями личный состав 6-й роты 104-го десантно-штурмового полка проявил массовый героизм.

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В.Путин: Товарищи офицеры, сержанты и солдаты!

Сегодня здесь, на плацу, который был родным для 6-й роты, мы вспоминаем отважных десантников, отдаём честь их мужеству и подвигу.

Они встали на пути сотен боевиков и приняли своё последнее сражение, свой последний бой как настоящие герои, верные лучшим традициям боевого братства, которые свято хранят все поколения десантников.

«Крылатая пехота» всегда в строю – там, где опасность и вызов, где сложность и риск, где требуется мощь, стремительность, точность удара.

Вся история ВДВ – это легендарные примеры храбрости, выучки и неудержимой решимости. И 104-й полк, его солдаты и офицеры, вписали в неё свои яркие страницы воинской доблести, не раз проявляли высочайший профессионализм, никогда не жалели себя ни в учении, ни в бою.

Наш народ гордится вами, верит – вы и впредь будете твёрдо стоять на страже интересов России, защищать её безопасность и жизнь наших людей. И если понадобится, дадите противнику достойный отпор, как это сделали ваши товарищи, навеки ваши однополчане – гвардейцы 6-й роты.

Благодарю вас за службу!

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