Совещание по наиболее актуальным международным проблемам

Source: President of Russia – Kremlin

Перед началом рабочей поездки в Псков Владимир Путин провел совещание в терминале аэропорта Внуково-2.

Обсуждались наиболее важные международные проблемы: распространение коронавируса, ситуация в мировой экономике, положение дел на нефтяном рынке.

В совещании приняли участие ряд федеральных министров и руководители ведущих российских нефтегазовых компаний.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы с вами хорошо знаем, что глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба.

Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе. И мы уже неоднократно отмечали – в России делается всё необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем.

Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит. Поэтому я хотел сегодня с вами собраться, с руководителями наших ведущих нефтегазовых компаний, посоветоваться с вами о том, как мы будем реагировать на то, что происходит в связи с этим коронавирусом именно в мировой экономике.

Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик.

В Китайской Народной Республике, как вы знаете, которая первой столкнулась с распространением заболевания, индексы деловой активности, опубликованные в эту пятницу, опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года.

В свою очередь мировые фондовые индексы снизились более чем на десять процентов. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.

Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель.

Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям. Хочу подчеркнуть – для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара за баррель.

Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике.

Председатель Центрального Банка меня поправит, но, по-моему, 563 миллиарда долларов у нас международные резервы Банка России и 124 миллиарда долларов – это 7,87 триллиона рублей – Фонд национального благосостояния. Тем не менее это не отменяет необходимости наших активных действий, в том числе совместно с зарубежными партнёрами.

На следующей неделе состоится встреча в формате ОПЕК+ в Вене. И этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках. За счёт этого мы получили дополнительные доходы в бюджет и, что важно, дали возможность нашим добывающим компаниям уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития.

Я уже сказал в начале, что хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.

MIL OSI