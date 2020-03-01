Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История01.03.2020 12:30

30 лет полету корабля «Прогресс М-3»

30 лет назад, 1 марта 1990 года, с космодрома Байконур стартовал транспортный грузовой корабль «Прогресс М-3» по программе снабжения пилотируемой орбитальной станции «Мир» с экипажем шестой основной экспедиции.

«Прогресс М-3» автоматически пристыковался к модулю «Квант» орбитального комплекса «Мир» (Базовый блок — «Квант» — «Квант-2» — «Союз ТМ-9») 3 марта. Помимо средств жизнеобеспечения, укладок для экспериментов и топлива корабль доставил новый бортовой цифровой вычислительный комплекс (БЦВК) «Салют-5Б». Он заменил прежний БЦВК «Аргон-16М», ресурсов которого уже было недостаточно для надежного управления движением многотонной станции с учетом ее дооснащения тяжелыми функциональными модулями. При этом «Аргон-16М» остался резервным инструментом контроля положения «Мира» в пространстве, выполняя двигательную ориентацию в случае выхода из строя основной гиродинной системы управления «Салют-5Б».

В рамках предполетной подготовки полезной нагрузки корабля «Прогресс М-3» специалисты НПО «Энергия» (сегодня — РКК «Энергия», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и представители электронной промышленности провели обширную программу совместных испытаний космических БЦВК. Благодаря их общим усилиям интегрированная система «Салют-5Б»/«Аргон-16М» обеспечивала устойчивость и управляемость все более сложной конфигурации комплекса «Мир» до самого завершения срока его эксплуатации, включая стыковки с американскими челноками по международной программе «Мир-Шаттл».

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