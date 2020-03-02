Анастасия Войнова – серебряный призёр Чемпионата мира по велоспорту на треке

Source: Russia Ministry of Sport

С 26 февраля по 1 марта в Берлине (Германия) прошёл Чемпионат мира по велоспорту на треке, на котором было разыграно 20 комплектов наград.

Единственную медаль для сборной команды России – серебряную – завоевала Анастасия Войнова в спринте. Победу в этой дисциплине одержала немка Эмма Хинце, «бронза» досталась представительнице Гонконга Лэй Вайси.

В общекомандном зачёте сборная России заняла 13-е место. Победу одержала сборная Нидерландов (6-2-1), на втором месте – команда Германии (4-1-3), на третьем – США (2-3-0).

При этом сборная России завоевала олимпийские лицензии в мужском командном спринте, женском командном спринте, мэдисоне и омниуме.

«Мы справились с набором лицензий, – отметил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. – Если бы мы не справились, я бы назвал этот Чемпионат мира провальным».

«Сложно было рассчитывать на медаль в женском командном спринте, – подчеркнул глава ФВСР. – Потому что Дарья Шмелёва (один из лидеров сборной России – прим. ред.) травмировалась, Настя Войнова тоже имела проблемы со здоровьем в начале января. Я понимал, что будет тяжело подготовиться с этими историями. В этих условиях «серебро» Войновой в индивидуальном спринте – очень большое достижение».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анастасию Войнову с серебряной медалью Чемпионата мира и желает удачи и больших побед в дальнейшем!

Фото: Yoan Valat / EPA

Пресс-служба Минспорта России

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