А. Клишас: Из поправок в Конституцию РФ не следует, что Россия не будет исполнять международные обязательства

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий выступил на встрече членов делегации Венецианской комиссии с представителями государственных органов РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края выступил на встрече членов делегации Венецианской комиссии в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ с представителями государственных органов РФ.

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В мероприятии участвовали член Венецианской комиссии (ВК) от Франции Клер Бази-Малори, замещающий член ВК от Германии Моника Херманнс, член ВК от Греции Николаос Аливизатос, заместитель секретаря ВК Симона Граната, директор института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ Талия Хабриева, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП Анатолий Ковлер, научный руководитель ИЗиСП, президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Андрей Клишас рассказал о подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ. Сенатор отметил, что поправки не будут затрагивать положений второй главы Основного закона об основных правах и свободах человека. «Причина этого заключается в том, что принципиальная позиция Президента РФ – что содержание положений второй главы – это не только ее текст, но и огромный массив решений Конституционного Суда РФ более чем за 25 лет его практики. Решения КС зачастую основаны на решениях Европейского суда по правам человека. И необходимость сохранения массива толкований КС является основной причиной, почему мы не затрагиваем положения второй главы Конституции».

Сенатор рассказал о блоках поправок, в том числе о блоке социальных гарантий.

Россия остается президентской республикой. При этом Совет Федерации в соответствии с поправками получает дополнительные полномочия

Андрей Клишас указал, что Россия остается президентской республикой. При этом Совет Федерации в соответствии с поправками получает дополнительные полномочия, связанные с участием в формировании блока министров, которые отвечают за вопросы обороны и безопасности.

«Есть также блок поправок, которые направлены на то, чтобы повысить роль местного самоуправления, потому что это самый близкий к гражданам уровень власти. Также есть предложения, которые касаются состава и полномочий Конституционного суда России. КС получает дополнительные полномочия, связанные с предварительным конституционным контролем», — сказал сенатор.

Андрей Клишас подчеркнул, что из поправок в Конституцию РФ не следует, что Россия не будет исполнять международные обязательства. «Россия исполняет все свои международные обязательства и будет так делать и впредь».

Россия исполняет все свои международные обязательства и будет так делать и впредь

Законодатель указал, что положения статьи 15 Конституции, которые устанавливают, что нормы международных соглашений имеют приоритет по отношению к нормам внутреннего законодательства, остаются неизменными. «Международные соглашения проходят процедуру ратификации в Парламенте и становятся частью правовой системы России», — отметил он.

По итогам визита делегация ВК подготовит мнение Венецианской комиссии о предлагаемых поправках в Конституцию РФ.

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