А. Клишас и К. Косачев внесли законопроект о запрете Послу РФ иметь иностранное гражданство

Source: Russia – Council of the Federation

Устанавливается единообразный подход в отношении требований для лица, замещающего государственную должность РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл внесли проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)».

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Как говорится в пояснительной записке, изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию РФ, направленных на закрепление обязательных требований к должностным лицам — ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Предлагается дополнить перечень требований, которым Посол/Представитель должны удовлетворять для назначения на должность Посла/Представителя и для её замещения, требованием об отсутствии гражданства иностранного государства или вида на жительства для проживания в иностранном государстве. Соответственно, гражданин, являющийся Послом/Представителем или кандидатом для назначения на должность Посла/Представителя, должен иметь только российское гражданство.

Таким образом, устанавливается единообразный подход в отношении требования для лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, иметь только российское гражданство.

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