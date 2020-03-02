В. Матвиенко: В России выступают за открытый и честный диалог с Финляндией, за поддержание традиционных добрососедских отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации с Председателем Парламента Финляндской Республики.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Парламента Финляндской Республики Матти Ванханеном.

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Во встрече участвовали Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Финляндской Республики Валерий Марков, МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев. ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия

«В России заинтересованы в укреплении традиционных добрососедских отношений с Финляндией, выступают за открытый и честный политический диалог, за взаимодействие на международной арене, в том числе по вопросам европейской и региональной безопасности», — сказала Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в декабре текущего года Россия и Финляндия будут отмечать 100-летие установления дипломатических отношений. Председатель СФ предложила парламентским группам дружбы выработать содержательное наполнение празднования этой даты.

Придаем большое значение укреплению российско-финских межрегиональных и приграничных связей

Глава верхней палаты российского парламента также высказалась за активное использование таких форм работы, как совместные заседания профильных комитетов, диалог молодых парламентариев.

«Придаем большое значение укреплению российско-финских межрегиональных и приграничных связей, которые традиционно отличаются продуктивностью», — отметила Валентина Матвиенко. Она призвала финских коллег, а также представителей бизнеса активнее расширять географию межрегионального сотрудничества.

Председатель Парламента Финляндской Республики Матти Ванханен

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Финляндской Республики Матти Ванханеном

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Финляндской Республики Матти Ванханеном

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Финляндской Республики Матти Ванханеном

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Председатель СФ затронула вопрос электронных виз, введенных для облегчения посещения иностранными гражданами города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этой связи Валентина Матвиенко обратила внимание на запланированное проведение встреч финской футбольной команды в Санкт-Петербурге в рамках финальной стадии Евро-2020. Валентина Матвиенко пригласила Матти Ванханена посетить эти спортивные мероприятия.

Как отметил Матти Ванханен, визит в Россию – отличная возможность для продолжения диалога между двумя странами. Он выразил настрой на дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы Валентина Матвиенко и Матти Ванханен обсудили природоохранную и экологическую тематику, взаимодействие в историко-архивном деле, в том числе, поддержание в должном порядке захоронений советских воинов, а также вопросы российско-финского взаимодействия в арктическом регионе.

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