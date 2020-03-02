В. Матвиенко: Задача газификации регионов должна решаться без отговорок и проволочек

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвященные перспективам, темпам и проблемам газификации в субъектах Федерации.

От уровня газификации регионов зависит повышение качества жизни людей, улучшение экологической обстановки, перспективы социально-экономического развития субъектов Федерации — те направления, которые являются приоритетом государственной политики. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе парламентских слушаний на тему «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах Российской Федерации».

Смотрите также

Парламентские слушания провел Комитет СФ по экономической политике. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, государственных, общественных и коммерческих организаций.

Тема газификации волнует сегодня большинство субъектов Федерации, отметила Валентина Матвиенко. «Россия – крупнейшая газовая держава. По доказанным запасам газа мы занимаем первое место в мире, по объёмам производства газа – второе. Газ является важнейшим экспортным товаром и основным топливом внутри страны. Поэтому задача по обеспечению доступа граждан к «голубому топливу» должна решаться без проволочек и без отговорок. Все возможности у нас для этого есть», — подчеркнула глава СФ.

Россия – крупнейшая газовая держава. По доказанным запасам газа мы занимаем первое место в мире, по объёмам производства газа – второе

Большую работу ведёт «Газпром», другие газовые компании, сказала Валентина Матвиенко. Она отметила, что за последние годы удалось достичь немалых успехов. «Построены тысячи километров газопроводов, газифицированы десятки тысяч потребителей».

Однако в результате уровень газификации в стране с 2005 года удалось увеличить всего лишь на 15 процентов. «При этом, если мы посмотрим на картину газификации в региональном разрезе, то в целом ряде субъектов Федерации увидим куда менее оптимистичные цифры».

Так, например, если в Южном федеральном округе показатель газификации составляет более 89 процентов, в Северо-Кавказском федеральном округе – более 95 процентов, то в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах это всего около 9 и 11 процентов соответственно, сказала Валентина Матвиенко. «Есть регионы, в которых уровень газификации ещё ниже, например, в Иркутской области — 8 процентов, в Республике Карелия — 7 процентов. Даже в регионах-лидерах по газодобыче уровень газификации нередко значительно ниже общероссийского».

В Совете Федерации недавно проходили Дни Сахалинской области, напомнила глава СФ. «Это крупнейший газодобывающий регион. При этом уровень его собственной газификации не превышает пока 40 процентов».

Такая ситуация, подчеркнула Валентина Матвиенко, абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. «Они, безусловно, нужны и важны. Но при этом нельзя забывать о наших гражданах, которые порой десятилетиями ждут газификацию. Люди рассматривают эту ситуацию как социально несправедливую. Особенно, когда экспортные газопроводы проходят прямо по территории их регионов, в непосредственной близости от них».

Сегодня нужно понимать, что процесс газификации должен проводиться не только на основе коммерческого интереса, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Это не только бизнес, это стратегическая государственная задача, которую поставил Президент России».

Понятно, что к каким‑то отдалённым, малонаселённым пунктам строить отводы газопроводов не всегда экономически целесообразно, значит надо принимать другие решения – например, о развитии систем автономной газификации с использованием СПГ, сказала глава СФ.

Она считает, что пора придать новый импульс этому процессу на федеральном уровне. «Если существующих механизмов недостаточно, то нужно обсудить необходимость разработки государственной программы газификации страны с чёткими показателями, сроками, ответственными, а главное, с хорошо просчитанными, выверенными и адресными решениями для каждого субъекта Федерации. Здесь нет единого рецепта. Нужна четкая, внятная, понятная «дорожная карта» по каждому субъекту, учитывающая специфику регионов».

Одна из причин существующих проблем в сфере газификации – это «рассинхронизация» работ по доведению газа до конечного потребителя, считает глава СФ. «Это, с одной стороны, зона ответственности регионов, руководителей субъектов Федерации. А с другой стороны, у них нет средств для строительства газораспределительной сети».

Серьёзным сдерживающим фактом выступает высокая стоимость технологического подключения к газораспределительным сетям для населения, указала глава СФ. «Иногда она в разы превышает среднюю заработную плату по региону. Для решения этой проблемы необходимо разработать и предложить конкретный прозрачный механизм формирования цены на подключение к газу, который должен учитывать финансовые возможности граждан. Базовые положения и условия следует закрепить законодательно».

По словам Валентины Матвиенко, ещё одна проблема, тормозящая газификацию регионов, — несвоевременные платежи потребителей. «Эту проблему нужно решать, прежде всего, на местах. Для чего в каждом регионе необходимо принять комплекс мер по повышению платёжной дисциплины и снижению уровня просроченной задолженности».

Совет Федерации взял под свой контроль тему газификации, подчеркнула председатель верхней палаты. «Можно сказать, что теперь это обязательный пункт повестки всех наших ключевых мероприятий».

Кроме того, учитывая важность темы, Валентина Матвиенко предложила подумать над созданием при Совете Федерации рабочей группы — своего рода «организационного механизма», который бы предметно занялся вопросом газификации и позволил вести прямой диалог между поставщиками газа, регионами и федеральной властью, а также на постоянной основе осуществлять мониторинг текущей ситуации.

В ходе слушаний с докладом выступил Министр энергетики РФ Александр Новак. Он подержал предложение Председателя СФ о создании рабочей группы.

Министр отметил тесное взаимодействие с Комитетом СФ по экономической политике в рамках подготовки к парламентским слушаниям. Ведомство изучило все письма, поступившие в СФ из регионов, проблемы регионов и их предложения. В результате Министерством подготовлена новая модель газификации РФ, которая требует обсуждения, сказал Александр Новак.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга проинформировал о том, что в начале февраля были направлены запросы в регионы о проблемах газификации в субъектах.

Сенатор назвал примеры успешных регионов, а также факторы, благодаря которым достигнут высокий уровень газификации. Сенатор рассказал также о проблемных регионах, остановился на недостаточном привлечении инвестиций в эту сферу.

Среди основных предложений, которые пришли от регионов сенатор назвал законодательное закрепление сроков оформления публичных сервитутов, а также сроки согласования схемы трассировки проектируемых сетей и коммуникаций со смежными ресурсоснабжающими организациями.

«Кроме того, предлагается предусмотреть частичную или полную компенсацию стоимости подключения (технологического присоединения) за счет средств бюджета, в том числе путем предоставления субсидий из федерального бюджета, что позволит газифицировать сельские населенные пункты и прекратить наблюдающийся в последнее время отток граждан в городские агломерации, навести порядок в регулировании вопросов, связанных со схемами газоснабжения».

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указал, что для формирования долгосрочных планов газификации нужно рассматривать их как часть планов энергообеспечения, разработка которых требует составления топливно-энергетических балансов территорий. «Важной частью программ газификации является определение стабильных, в долгосрочной перспективе, тарифов на поставляемый потребителям газ», — отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области отметил, что правительство региона обеспечивает синхронизированное строительство внутрипоселковых газовых сетей, перевод котельных и транспорта на природный газ, подготовку жителей к приему газа. В регионе вступили в силу беспрецедентные меры финансовой поддержки населения при газификации жилых домов и автотранспорта, а также инвесторов, участвующих в развитии газовой инфраструктуры.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области отметил, что одной из серьезных причин оттока населения региона является неблагоприятная экология, что в значительной степени объясняется отсутствием газификации. В соответствии с планом мероприятий по надежному энергосбережению Мурманской области, включающим мероприятия по снижению мазутозависимости, готовятся инвест-программы использования СПГ. Жители и производственные предприятия региона должны только выиграть при переходе на газ, подчеркнул сенатор.

В обсуждении приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области губернатор Забайкальского края Александр Осипов, ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, МахонинДмитрий НиколаевичВременно исполняющий обязанности губернатора Пермского края губернатор Костромской области Сергей Ситников, СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области заместитель председателя правления компании «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и другие.

MIL OSI