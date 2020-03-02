В Минэнерго рассмотрели результаты пилотных проектов предиктивного анализа состояния оборудования с использованием цифровых технологий

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 марта. – Участники ведомственного проекта Минэнерго России «Единая техническая политика – надежность электроснабжения» под руководством заместителя директора Департамента оперативного контроля в ТЭК Елены Медведевой рассмотрели результаты двух пилотных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения за счет использования предиктивных алгоритмов анализа работы электрооборудования.

АО «Мобильные ГТЭС» представили отчет о создании прототипа системы предиктивного анализа работы генерирующего оборудования с применением подходов интеллектуальной обработки данных. В рамках пилотного проекта разработаны модели и методы предиктивного анализа работы основных узлов и агрегатов, выявления отклонений рабочих параметров оборудования, прогнозирования фактического технического состояния. На практике были опробованы подходы машинного обучения и искусственного интеллекта, включая такие как рекуррентные нейронные сети, деревья решений, сети долгой краткосрочной памяти и прочие, была создана цифровая платформа для реализации задач сбора, передачи и обработки информации. Участниками ведомственного проекта было предложено провести совместное тестирование системы на газотурбинном оборудовании других производителей.

В рамках пилотного проекта ПАО «Кубаньэнерго», входящим в группу компаний «Россети», реализован автоматический расчет вероятности и последствий отказа и технических рисков с использованием методики, утвержденной приказом Минэнерго России от 19.02.2019 №123. Дальнейшее развитие интеллектуальных систем с использованием алгоритмов прогнозирования на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики, даст возможность более точно формировать приоритезированные списки оборудования для выполнения технических воздействий.

«Мы уже можем видеть, что такие сквозные технологии, как BigData, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект находят свое применение в практических решениях. Компании используют их для своих актуальных задач в качестве систем поддержки принятия решений. Несмотря на то, что это только первые шаги, радует, что энергокомпании готовы совместно развивать и тестировать новые технологии. Они демонстрируют различные подходы в создании и применении данных, алгоритмов, решений, формируют отраслевую экосистему цифровой электроэнергетики», – подчеркнула Елена Медведева.

На сегодняшний день в рамках ведомственного проекта «Единая техническая политика – надёжность электроснабжения» реализовано уже 7 пилотных проектов с использованием аналитических продуктов для прогнозирования, выявления, анализа и оценки рисков аварий на объектах, внедрения дистанционного управления электроэнергетическим оборудованием. До 2024 года будет реализовано 25 пилотных проектов в разных энергокомпаниях.

02.03.2020

2 марта в 12-05 на ПС 110 кВ «Ойсунгур» отключилась тупиковая ВЛ 35 кВ «Ойсунгур – Саясан» с отпайкой на ПС 35 кВ «Алерой» (ДЗО ПАО «Россети» – АО «Чеченэнерго», управляющая компания, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа – ПАО «МРСК Северного Кавказа») действием максимальной токовой защиты

02.03.2020

С 21 по 23 апреля 2020 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка возобновляемой энергетики и электротранспорта – RENWEX 2020 и международный форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», где будут представлены передовые разработки в сфере возобновляемых источников энергии.

MIL OSI