В. Николаев: Сельхозвыставка в Чебоксарах продемонстрировала большой интерес аграриев к современным технологиям

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Межрегиональную отраслевую выставку «Картофель-2020».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики в ходе поездки в Чебоксары посетил XII Межрегиональную отраслевую выставку «Картофель-2020».

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Сенатор отметил, что в этом году в выставочных мероприятиях приняли участие представители 35 регионов России, а также двух стран СНГ — Азербайджана и Беларуси. На экспозиции представлены селекционные достижения и наиболее востребованные сорта картофеля, новые технологические решения в сфере производства, хранения и переработки, упаковки и транспортировки картофеля, минеральные удобрения и средства защиты растений, сельскохозяйственная техника и оборудование.

Вадим Николаев в Чувашии

По словам парламентария, в отдельной зоне представлена коллекция 120 сортообразцов картофеля, пользующихся повышенным спросом на агропродовольственном рынке. Также прошла дегустация блюд из лучших столовых сортов этого продукта.

В рамках выставки, добавил Вадим Николаев, состоялась научно-практическая конференция «Картофелеводство России: актуальные проблемы селекции и семеноводства». Специалисты отрасли поделились опытом, ответили на вопросы участников конференции. В ходе «круглых столов» обсуждались актуальные вопросы развития технологий производства и переработки картофеля. Организациями-участниками выставки заключены контракты на поставку сельскохозяйственной техники и оборудования, семенного картофеля.

После осмотра экспозиции Вадим Николаев встретился с ее организаторами. Сенатор отметил высокий уровень подготовки мероприятия. «Я наглядно убедился в том, что картофелеводы заинтересованы в современных агротехнологиях, и благодаря этому в последние годы получили устойчивое развитие отечественная селекция и семеноводство картофеля, а также инновационные технологии его производства и переработки», – заключил сенатор.

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