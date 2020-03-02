В Псковской области прокуратура восстановила нарушенные трудовые права беременной женщины

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Порховского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что на основании приказов руководства частного лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово» заявительница переведена на другую должность, а затем уволена по инициативе работодателя. Согласно медицинской справке, женщина на момент увольнения была беременна.

В соответствии с законодательством запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами. Исключение – случаи ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

Прокуратура внесла представление в адрес директора ЧЛПУ «Санаторий «Хилово» с требованием устранить нарушения закона.

Благодаря вмешательству прокуратуры женщина восстановлена на работе, за период вынужденного простоя ей выплачена заработная плата.

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