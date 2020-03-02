Г. Карелова: Женщины способны внести существенный вклад в реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

Source: Russia – Council of the Federation

4 марта состоится Форум «Здоровье женщины – благополучие нации».

На Форуме «Здоровье женщины – благополучие нации» основное внимание будет уделено роли женщин в сохранении и укреплении здоровья граждан. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Основной тематикой Форума станет обсуждение роли женщин в реализации нацпроекта «Здравоохранение», в формировании ценностных установок к здоровому образу жизни и активному долголетию. В его рамках состоятся открытые диалоги с представителями профильных министерств, российского экспертного сообщества, пройдет масштабная выставка новейших технологий и продукции в области медицины. «Российские компании представят корпоративные программы, ориентированные на сохранение и поддержание здоровья, снижение уровня заболеваемости работающих женщин. Также будет организован «Кабинет женского здоровья», где женщины смогут получить консультации специалистов, пройти медицинский осмотр», — сообщила вице-спикер СФ.

«Современные женщины способны внести существенный вклад не только в повышение эффективности реализации нацпроекта «Здравоохранение», но и в сохранение, укрепление здоровья граждан. От нас зависит здоровье семьи и детей, а значит будущее поколений. Именно мы своим примером способны мотивировать вести здоровый образ жизни, формировать ответственное отношение к своему здоровью», — отметила Галина Карелова.

Форум проводится Советом Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, Фондом «Инносоциум», социальной платформой Фонда «Росконгресс» при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

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