Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Сириус02.03.2020 09:35

Космическая программа «Сириус-2020»

С 1 по 15 марта 2020 года в г. Королёве на базе детского технопарка «Кванториум» пройдет Космическая программа «Сириус-2020» — финал проекта «Дежурный по планете 2019-2020», объединившего пять ракетно-космических конкурсов со всей страны. Участники программы — более 120 учащихся 8-11 классов из 34 субъектов России, отобранные более чем из 8 000 кандидатов.

Научно-технологическая программа впервые прошла в Образовательном центре «Сириус» в 2019 году, а уже в 2020 году она проходит за его пределами — в наукограде Королёв. В этом году её организаторами выступили Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Центром «Сириус», Фондом содействия инновациям, Сколковским институтом науки и технологий, Кружковым движением НТИ и региональным Центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области.

Торжественное открытие программы состоялось 1 марта 2020 года. Участников поприветствовал космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко, а с борта Международной космической станции — Олег Скрипочка. В церемонии открытия также принял участие директор Департамента Развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

«Спасибо ребятам-участникам космической программы! Хочу пожелать больших успехов, ведь каждая ваша идея, проект, каждое ваше действие на этом мероприятии — это вклад в будущее российской и мировой космонавтики. Каждая минута, которую вы будете здесь проводить — это возможность получить новый опыт, открыть для себя новые возможности. Я надеюсь, что эта программа позволит вам войти в мир космоса и космической деятельности и никогда оттуда не выходить. Только вперёд и только вверх», — отметил Дмитрий Шишкин.

В течение двух недель участникам предстоит решать технологические кейсы по пяти направлениям. Команды займутся созданием прототипов малых космических аппаратов формата CubeSat-3U, оптической системы космического аппарата, двухступенчатых твердотопливных ракет, наземных станций приема данных с метеорологических спутников. Кроме этого, ребята используют данные дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий для решения экологических проблем, а каждая разработка пройдет испытания в лабораториях и мастерских.

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