Source: Russia – Council of the Federation

После рассмотрения сенатором обращения инициативной группы воронежцев в микрорайоне Шилово открылось отделение банка.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области в ходе личного приема граждан рассмотрел обращение жильцов дома, расположенного в интенсивно развивающемся микрорайоне Шилово. Они сообщили сенатору об отсутствии в пешем доступе отделения банка.

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Парламентарий отметил, что государством уделяется большое внимание комплексному развитию территорий и формированию комфортных условий для граждан, на это направлен национальный проект «Жилье и городская среда».

По словам Сергея Лукина, новый жилой массив на территории микрорайона Шилово изначально спланирован так, чтобы его жители были обеспечены социальной инфраструктурой в полном объеме. Здесь предусмотрены места для всех необходимых объектов, строительство которых ведется одновременно с возведением жилья.

«Уже введены в эксплуатацию и функционируют школа на 1200 учащихся, детский сад на 220 мест, поликлиника. Но потребности людей шире – для комфортной жизни нужно, чтобы в шаговой доступности можно было получить основной набор услуг, в том числе и банковских. Тем более что помещения для этих целей также были предусмотрены проектом жилого массива», — сказал сенатор.

Сергей Лукин незамедлительно подключился к решению этой проблемы. В результате в короткий срок отделение банка открыто, парламентария пригласили на торжественную церемонию.

«Новые жилые массивы, которые возводятся на окраинах городов, должны соответствовать самым современным стандартам развития территорий. На ближайшее будущее в микрорайоне Шилово запланировано строительство еще одного детсада на 300 мест, спортивного комплекса с бассейном и торгового центра», — подчеркнул сенатор.

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