Сегодня в «Эфире» о результатах работы в сфере защиты прав ветеранов, мерах реагирования в интересах сирот, эффективных способах отстаивания прав дольщиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В полдень в рубрике «Вы в эфире» расскажем о результатах прокурорской деятельности в сфере защиты прав ветеранов.
О том, какого рода помощь прокурора может потребоваться малышу, попавшему в приемную семью, пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».
В рубрике «Логика закона» сообщим о самых эффективных способах защиты прав дольщиков.
Программа «Эфир» на понедельник 2 марта 2020 года:
· «Субъект права». О деятельности прокуратуры Новгородской области.
· «Логика закона». Незавидная доля.
· «Вы в эфире». На защите прав ветеранов.
· «Криминальный тренд». Чужих детей не бывает: прокурорский надзор в сфере обеспечения прав усыновлённых и находящихся под опекой несовершеннолетних.
· «В процессе». Автодилеры в погонах.
· «Мир и порядок». Дело Кузнецова. Долгая дорога из Парижа.
· «В процессе». Нюрнберг. Казнь.
· «Субъект права». Из истории прокуратур Псковской и Томской областей.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru