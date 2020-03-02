Сегодня в «Эфире» о результатах работы в сфере защиты прав ветеранов, мерах реагирования в интересах сирот, эффективных способах отстаивания прав дольщиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень в рубрике «Вы в эфире» расскажем о результатах прокурорской деятельности в сфере защиты прав ветеранов.

О том, какого рода помощь прокурора может потребоваться малышу, попавшему в приемную семью, пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

В рубрике «Логика закона» сообщим о самых эффективных способах защиты прав дольщиков.

Программа «Эфир» на понедельник 2 марта 2020 года:

· «Субъект права». О деятельности прокуратуры Новгородской области.

· «Логика закона». Незавидная доля.

· «Вы в эфире». На защите прав ветеранов.

· «Криминальный тренд». Чужих детей не бывает: прокурорский надзор в сфере обеспечения прав усыновлённых и находящихся под опекой несовершеннолетних.

· «В процессе». Автодилеры в погонах.

· «Мир и порядок». Дело Кузнецова. Долгая дорога из Парижа.

· «В процессе». Нюрнберг. Казнь.

· «Субъект права». Из истории прокуратур Псковской и Томской областей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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