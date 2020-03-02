Совместное заявление директора-распорядителя МВФ и президента Группы Всемирного банка

Source: IMF – News in Russian

2 марта 2020 г.

МВФ и Группа Всемирного банка готовы помочь нашим странам-членам справиться с трагическими последствиями для людей и экономическими проблемами, вызванными вирусом COVID-19. Мы активно взаимодействуем с международными организациями и национальными официальными органами, уделяя особое внимание бедным странам, системы здравоохранения которых наименее эффективны, а население наиболее уязвимо.



Мы будем использовать в максимально возможной степени имеющиеся у нас инструменты, включая чрезвычайное финансирование, предоставление консультаций по вопросам политики и техническую помощь. В частности, в нашем распоряжении имеются механизмы ускоренного финансирования, способные, в своей совокупности, оказать странам помощь в обеспечении потребностей в самых разных областях. Укрепление национальных систем наблюдения за здоровьем населения и принятия ответных мер имеет решающее значение для сдерживания распространения настоящей и любых будущих эпидемических вспышек.



Международному сотрудничеству принадлежит важнейшая роль в противодействии медицинским и экономическим последствиям, вызванным вирусом COVID-19. МВФ и Группа Всемирного банка преисполнены решимости оказать поддержку, которую ожидает получить от нас население наших стран-членов.



Кристалина Георгиева и Дэвид Мальпасс

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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