С. Михайлов: Шилка вошла в число победителей Всероссийского конкурса малых городов России

Source: Russia – Council of the Federation

Победа забайкальского города в этом конкурсе стала результатом общих усилий представителей местных властей и общества, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края сообщил, что расположенный в регионе город Шилка вошел в число победителей III Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Шилка выиграла федеральную субсидию в размере около 45 млн руб.

«Победа Шилки в категории малые города численностью населения от 10 до 20 тысяч человек с проектом «Город мастеров» — результат общих усилий власти и общества. Слаженная работа всех, кто заинтересован в развитии своей малой Родины, позволит уже в 2021 году реализовать проект и благоустроить город, сделав его более комфортным», — сказал сенатор. В частности, планируется развитие центральной части города, создание и реконструкция социально значимых объектов.

Сергей Михайлов сообщил, что город Шилка вошел в число победителей III Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов

В финале конкурса, прошедшем в Тюмени, Шилка выиграла федеральную субсидию в размере около 45 млн руб. Всего в текущем году на конкурс было подано около 300 заявок из 71 региона страны.

Сергей Михайлов отметил, что в состязании участвовал еще один проект от Забайкальского края, который подготовил город Борзя. Парламентарий подчеркнул важность проекта «Энергия солнца», разработанного в Борзе. По его мнению, у города есть все шансы войти в число победителей конкурса в следующий раз.

«Для этого необходимо подать заявку до 1 июня 2020 года, потому что, согласно принятым изменениям, итоги IV конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений планируется подвести уже осенью. Это позволит приступить к реализации проекта в более быстрые сроки», — добавил сенатор.

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