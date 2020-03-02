Т. Гигель: Важно развивать новые формы и методы в области экологического образования и просвещения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела урок «Эколят» и приняла участие в акции посвящения ребят в «Эколята» в Мытищах.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель программного комитета Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов в муниципальном округе Мытищи провели урок «Эколят» и приняли участие в акции посвящения ребят в «Эколята».

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Приветствуя ребят, Татьяна Гигель обратила их внимание на необходимость аккуратного, бережного и вежливого отношения к окружающей нас природе. Сенатор выразила слова благодарности руководству округа и преподавателям за активное участие в развитии на территории экологического образования и формировании у подрастающего поколения культуры природолюбия.

Главным событием мероприятия стала акция посвящения ребят в «Эколята».

Татьяна Гигель и Владимир Зотов в муниципальном округе Мытищи провели урок «Эколят»

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Татьяна Гигель и Владимир Зотов в муниципальном округе Мытищи приняли участие в акции посвящения ребят в «Эколята»

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Татьяна Гигель и Владимир Зотов приняли участие в акции посвящения ребят в «Эколята»

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Татьяна Гигель в муниципальном округе Мытищи провела урок «Эколят»

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Акция посвящения ребят в «Эколята»

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Татьяна Гигель и Владимир Зотов в муниципальном округе Мытищи приняли участие в акции посвящения ребят в «Эколята»

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Татьяна Гигель и Владимир Зотов в муниципальном округе Мытищи провели урок «Эколят» и приняли участие в акции посвящения ребят в «Эколята»

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Татьяна Гигель поздравила ребят с посвящением, пожелав стать настоящими друзьями и защитниками природы. Сенатор отметила, что в округе созданы все условия для формирования у детей культуры природолюбия. Она выразила надежду на дальнейшее развитие в городском округе Мытищи новых практических инструментариев, форм, методов и технологий в области экологического образования и экологического просвещения.

В округе созданы все условия для формирования у детей культуры природолюбия

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации городского округа Мытищи Светлана Лысенко, член Комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Михаил Борушков, начальник контрольного управления городского округа Мытищи Сергей Покатило и почетный гражданин г. о. Мытищи, председатель совета директоров АО «Мытищинская теплосеть» Юрий Казанов посвятили ребят в «Эколята».

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