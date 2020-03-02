Т. Кусайко провела мониторинг подготовки образовательных организаций Мурманской области к реализации закона о школьном питании

Source: Russia – Council of the Federation

Законом устанавливаются принципы и критерии здорового питания, дополнительные требования к организациям, которые будут поставлять питание в образовательные учреждения, а также требования к контролю, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила образовательные учреждения для мониторинга их подготовки к реализации закона о школьном питании.

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Сенатор, в частности, побывала в Кольской средней общеобразовательной школе № 2, которая является старейшей в регионе. В ней обучаются более тысячи учеников, около 500 из них — в начальных классах.

Татьяна Кусайко рассказала о законе об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, который Совет Федерации одобрил 26 февраля. Парламентарий пояснила, что документом устанавливаются принципы и критерии здорового питания, дополнительные требования к организациям, которые будут поставлять питание в образовательные учреждения, а также требования к контролю.

Сенатор отметила, что закон предполагает создание системы не только школьного питания, но и для всех учреждений социальной направленности.«Мониторинг на готовность регионов к реализации закона, обеспечению учеников начальных классов качественным и безопасным горячим питанием, проводится сенаторами в субъектах РФ по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга », — подчеркнула законодатель.

Татьяна Кусайко посетила школьную столовую, побеседовала с работниками кухни, а также со школьниками и их родителями.

В ходе проведения мониторинга сенатора сопровождали глава администрации Кольского района Александр Лихолат, руководитель района Андрей Малхасян, председатель Комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова, первый заместитель министерства образования региона Татьяна Ларина, главный врач Кольской ЦРБ Борис Гришко.

По словам Александра Лихолата, 98 проц. всех учеников Кольского района охвачены горячим питанием, из них 30 проц. получают питание бесплатно.

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