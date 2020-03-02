Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в Ростовской области дискуссионную площадку для студентов «Завтра начинается сегодня».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела в рамках проекта «Точка кипения» Ростовского государственного экономического университета (Ростовского института народного хозяйства) дискуссионную площадку для студентов четырех донских вузов с целью изучения их мнения о том, что можно усовершенствовать в действующей системе школьного и вузовского образования.

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Одним из экспертов площадки выступил заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области – начальник управления непрерывного образования Андрей Фатеев.

«Школьное образование должно сближаться с будущим профильным образованием, на это сейчас есть большой запрос. Поэтому, выстраивая новою образовательную модель, необходимо идти, прежде всего, от интересов школьников. И школьные программы должны меняться, опережая эти интересы. Уже определившихся с будущей профессиональной траекторией молодых людей и сегодняшняя школа мотивирует на поиск дополнительных источников знаний. Но это не происходит с теми, кто осознанный выбор профессии еще не сделал», — отметила Ирина Рукавишникова.

Кроме того, по словам сенатора, каждая школа должна иметь свои профили, гораздо более глубокие, чем есть сейчас.

Школа должна стать неотъемлемой частью среднего и высшего профобразования

«В старших классах программа должна быть существенно профилирована, чтобы после окончания средней школы юноши и девушки уже были всесторонне осведомлены о будущей профессии. Школа должна стать неотъемлемой частью среднего и высшего профобразования. Об этом, кстати, нам на площадке говорили сами студенты», — добавила Ирина Рукавишникова.

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