Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w województwie świętokrzyskim

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 14.00-14.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 13.00. Uwaga! Ze względu na znaczną odległość sektora prasowego od wozów transmisyjnych prosimy o zabranie przewodów o długości min. 100 m. oraz najazdów drogowych. Szczegółowych informacji dotyczących udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Wojtkiewicz, tel.: 721 800 806.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nr PESEL, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Ministerstwo Infrastruktury pod adresem: do 3 marca 2020 roku (wtorek) do godz. 17.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, Szymon Huptyś, tel.: 789 449 299.

Source: President of Poland in Polish