А. Дмитриенко внес два законопроекта, направленных на поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс РФ и в закон о промышленной политике.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области внес два законопроекта – об изменении в статью 164 Налогового кодекса РФ и об изменениях в закон о промышленной политике.

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Как говорится в пояснительной записке, изменение в НК РФ разработано в целях поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции. В соответствии с законопроектом налогообложение российской радиоэлектронной продукции будет осуществляться по налоговой ставке «О» процентов налога на добавленную стоимость.

Снижение ставки НДС до «0» процентов при производстве российской радиоэлектронной продукции будет существенной мерой поддержки российским производителям

При этом для идентификации российской радиоэлектронной продукции будет создан «сводный реестр российской радиоэлектронной продукции», порядок формирования и ведения которого будут определяться в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации».

Снижение ставки НДС до «0» процентов при производстве российской радиоэлектронной продукции будет существенной мерой поддержки российским производителям радиоэлектронной продукции, отмечается в поясни тельной записке.

В настоящее время на рынке радиоэлектронной продукции при осуществлении государственных закупок и закупок компаний с государственным участием происходит снижение доли закупаемых российских товаров. В связи с этим необходимы дополнительные меры по стимулированию производства российской радиоэлектронной продукции. Положения законопроекта направлены на поддержку российских и евразийских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в РФ» также предусматривается ряд мер, направленных на поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время предусмотрены меры поддержки для российских производителей радиоэлектронной продукции в рамках государственных закупок и закупок государственных компаний. Вместе с тем для комплексного развития отечественной радиоэлектронный промышленности требуется реализация дополнительных мер поддержки, указано в пояснительной записке.

Для указанных целей в рамках законопроекта устанавливаются полномочия Правительства РФ по утверждению ряда нормативных актов. Это правила формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, порядок формирования и ведения единого реестра российских производителей радиоэлектронной продукции, а также требования к их участникам (учредителям, конечным бенефициарным владельцам), план мероприятий по стимулированию деятельности производителей российской радиоэлектронной продукции и другие.

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