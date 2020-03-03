Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на расширенном заседании коллегии Следственного Комитета России.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края выступил на расширенном заседании коллегии Следственного Комитета России.

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«Анализируя показатели деятельности следователей, мы можем сделать вывод о достаточно высокой раскрываемости преступлений, следствие по которым вели следователи Следственного комитета», — сказал сенатор.

Количество уголовных дел, возвращенных в 2019 году прокурорами для производства дополнительного расследования, достаточно небольшое — в пределах 3 процентов от числа расследованных, что является показателем хорошей работы следователей.

«Важно отметить роль Следственного комитета в сфере противодействия коррупции. В 2019 году следователи ведомства направили в суд более 8 тысяч уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Серьезные суммы возмещенного в ходе предварительного следствия ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, говорит об эффективной работе ведомства», — сказал Андрей Клишас.

В свою очередь, перед федеральным законодателем стоит важная задача – наделить Следственный комитет полномочиями, необходимыми и достаточными для эффективного и оперативного расследования уголовных дел, сказал он.

Сенатор обратил внимание на судебные экспертизы, производство которых осуществлялось экспертными подразделениями Следственного комитета. «Два года назад прокуроры стали настаивать на том, что экспертизы, проводимые экспертными подразделениями СК России, являются недопустимыми доказательствами. Это была позиция Генерального прокурора, и основывалась она, в том числе, и на решениях судов. Для разрешения этой ситуации была проведена активная работа Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, Советом Федерации. Вместе мы выработали решение, которое позволило избежать возникновения спорных моментов, ставящих под сомнение объективность и беспристрастность расследования».

Был принят закон, относит Следственный комитет к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения.

«Еще один важный вопрос, на котором я хотел бы заострить внимание, это защита социальных прав граждан. В первую очередь это касается борьбы с невыплатой заработной платы», — сказал сенатор.

«Работая с обращениями граждан, поступающими в связи с подготовкой поправок к Конституции РФ, мы часто сталкиваемся с просьбами урегулировать в Конституции право граждан на своевременное получение заработной платы. Такие просьбы говорят о том, что работа в этом направлении должна быть активизирована, а нормативная база – актуализирована».

Андрей Клишас затронул тему защиты прав несовершеннолетних. «Работая над поправками к Конституции, мы получили предложение Президента РФ дополнить её новой статьей, посвященной общественно значимым ценностям. В этой статье отдельная норма будет посвящена детям как важнейшему достоянию Российской Федерации. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, при этом берет на себя обязательство родителей, в случае невозможности воспитания в семье. Президент в очередной раз сделал акцент на приоритете интересов детей, и государственные органы должны правильно воспринять этот посыл и продолжить активную работу в данном направлении».

Сенатор подчеркнул важность и актуальность противодействия преступлениям, совершенным с использованием сети интернет. «Анонимность в сети интернет» является катализирующим фактором для совершения противоправных деяний. Как неоднократно отмечалось, статистические данные говорят о непрекращающемся росте противоправных деяний, совершаемых в сети. Касается это преступлений экстремистской и террористической направленности, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, экономических и многих других видов преступлений. Нам необходимо создать серьезный барьер для преступников, желающих использовать интернет в своих целях, в том числе лишить их возможности действовать анонимно».

Андрей Клишас коснулся темы обеспечения прав потерпевших. «Совет Федерации также считает этот вопрос актуальным, мы ведем активную работу в этом направлении. Вместе с тем, хочу обратить внимание и на необходимость обеспечения прав обвиняемых, и в первую очередь, права на рассмотрение его уголовного дела без унижения человеческого достоинства».

«Чуть более года назад членами Совета Федерации был внесен проект федерального закона, запрещающий использование так называемых металлических «клеток» в залах суда. Я хочу поблагодарить Дмитрия Анатольевича Медведева за поддержку нашего законопроекта и предоставление положительного отзыва Правительства», — сказал парламентарий.

«Хочу акцентировать внимание на необходимости принятия данного законопроекта. Это необходимо нам как для снятия претензий со стороны ЕСПЧ, так и в качестве аргумента против тех, кто негативно отзывается о нашей судебной системе. Эти же лица говорят об обвинительном уклоне в уголовном судопроизводстве, тогда как данные Верховного Суда свидетельствуют об отсутствии такого уклона», — подчеркнул Андрей Клишас.

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