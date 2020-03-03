В. Матвиенко выступила на заседании Попечительского совета филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге

Source: Russia – Council of the Federation

Рассмотрены вопросы развития филиала, строительства его второй очереди, улучшения транспортной доступности, организации и проведения междисциплинарных тематических образовательных проектов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела первое заседание Попечительского совета филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Мероприятие прошло Санкт-Петербурге.

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В заседании приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, МакаровВячеслав СерафимовичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга заместители Министра обороны РФ Татьяна Шевцова и Тимур Иванов, директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, представители Вооруженных сил РФ, общественных организаций, творческой интеллигенции, бизнес-сообщества.

В ходе заседания рассмотрены вопросы развития филиала, строительства его второй очереди, улучшения транспортной доступности, организации и проведения междисциплинарных тематических образовательных проектов.

По словам Валентины Матвиенко, примечательно, что первый филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны появился именно в Санкт-Петербурге. «Воспитанницы будут учиться в одном из самых красивых городов мира, который предоставляет огромные возможности для культурного развития».

Глава СФ, которая является председателем Попечительского совета филиала Пансиона, отметила, что учреждение работает всего год, но уже созданы все условия для качественного образования, творческого развития воспитанниц, их досуга и отдыха. «Это гарантия того, что перед выпускницами будут открыты двери всех элитных учебных заведений».

Перед выпускницами будут открыты двери всех элитных учебных заведений

Валентина Матвиенко поблагодарила руководство военного ведомства за внимание, оказываемое филиалу Пансиона в Санкт-Петербурге, и обозначила задачи работы его Попечительского совета.

Татьяна Шевцова рассказала о результатах работы Пансиона. Она отдельно остановилась на вопросах патриотического воспитания.

В рамках мероприятия членам Попечительского совета продемонстрировали работу пункта сбора информации и фотоматериалов для загрузки в мультимедийный комплекс «Дорога Памяти».

Проект Центрального музея Вооруженных сил РФ «Дорога Памяти» позволит собрать десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

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