Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор обсудил эти вопросы на встрече с Министром транспорта Российской Федерации.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай встретился с Министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом.
Смотрите также
В ходе беседы обсуждались вопросы совершенствования законодательства в транспортной сфере, реализации в регионах национальных проектов по обустройству автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры.
Участники встречи обсудили возможность выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию в Республике Алтай участка автодороги Подъезд Талда – Тюнгур
В частности, участники встречи обсудили возможность выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию в Республике Алтай участка автодороги Подъезд Талда – Тюнгур (природный парк «Белуха») на перевал Громотуха. Владимир Полетаев сообщил, что этот участок не соответствует требованиям безопасности. Он пролегает в основном по Усть-Коксинскому району и обеспечивает доступ к 31 населенному пункту.
Евгений Дитрих и Владимир Полетаев
Сенатор также рассказал, что в 2022 г. будет отмечаться 100-летие автомобильной дороги федерального значения «Чуйский тракт».
По итогам встречи Евгений Дитрих поручил профильным департаментам Министерства изучить затронутые вопросы.