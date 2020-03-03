Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил эти вопросы на встрече с Министром транспорта Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай встретился с Министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом.

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В ходе беседы обсуждались вопросы совершенствования законодательства в транспортной сфере, реализации в регионах национальных проектов по обустройству автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры.

Участники встречи обсудили возможность выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию в Республике Алтай участка автодороги Подъезд Талда – Тюнгур

В частности, участники встречи обсудили возможность выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию в Республике Алтай участка автодороги Подъезд Талда – Тюнгур (природный парк «Белуха») на перевал Громотуха. Владимир Полетаев сообщил, что этот участок не соответствует требованиям безопасности. Он пролегает в основном по Усть-Коксинскому району и обеспечивает доступ к 31 населенному пункту.

Евгений Дитрих и Владимир Полетаев

Сенатор также рассказал, что в 2022 г. будет отмечаться 100-летие автомобильной дороги федерального значения «Чуйский тракт».

По итогам встречи Евгений Дитрих поручил профильным департаментам Министерства изучить затронутые вопросы.

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