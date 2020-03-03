В Томской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном завладении государственными наградами участника Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура ЗАТО г. Северск Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 324 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт государственных наград СССР).

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый, имевший свободный доступ в квартиру своего пожилого отчима и знавший о том, что у него хранятся ордена и медали, оставшиеся на память об отце – ветеране Великой Отечественной войны, в отсутствие хозяина зашел в квартиру и забрал государственные награды, выручив за них впоследствии 1,7 тыс. рублей.

В ходе следствия государственные награды – Орден Отечественной войны II степени и семь медалей возвращены законному владельцу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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