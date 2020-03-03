«Газпром» вручил музыкальные инструменты юным музыкантам Иркутской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 марта 2020, 19:00

28 февраля в иркутском Доме музыки состоялось вручение музыкальных инструментов победителям и участникам фестиваля-конкурса «Новые имена Приангарья».

«Участие в развитии социально-культурной сферы региона, в том числе реализация проектов, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи — важная составляющая благотворительной деятельности компании „Газпром добыча Иркутск“, — отметил начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО „Газпром добыча Иркутск“ Сергей Марфицин во время вручения инструментов. — Пусть этот день станет важной ступенью в покорении ими новых творческих высот».

ПАО «Газпром» второй год подряд оказывает поддержку в приобретении музыкальных инструментов для победителей и участников фестиваля-конкурса «Новые имена Приангарья».

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения — ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения общества расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют система экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

Последние новости по теме

MIL OSI