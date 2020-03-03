Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил подготовку к празднованию в Архангельской области 75-летнего юбилея Великой Победы.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках поездки в регион посетил ряд поселений Вельского района. Сенатор побывал в муниципальных образованиях «Пагшеньгское», «Ракуло-кокшеньгское», «Кулойское», «Верхнеустькулойское», «Пуйское», «Липовское».

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В каждом из муниципалитетов Виктор Новожилов встретился с общественниками и ветеранами. Они рассказали парламентарию о ходе подготовке к 75-летнему юбилею Победы. Кроме того, в Пакшеньге сенатор посетил музей, посвящённый истории Великой Отечественной войны.

Виктор Новожилов в Архангельской области

Как отметил парламентарий, жители Вельского района активно участвуют в подготовке к празднованию юбилея Победы. «Радует, что к этому подключились наши общественники. Нужно позаботиться о каждом ветеране Великой Отечественной войны, проживающем в районе, – это наш святой долг. Уверен, что юбилей Победы мы должны провести на высочайшем уровне», — подчеркнул Виктор Новожилов.

В поездке также принял участие заместитель председателя Собрания депутатов Вельского района Павел Боровиков.

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