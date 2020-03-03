Занятия по контраварийному вождению организовала для работников компания «Газпром добыча Иркутск»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 марта 2020, 15:30

15 и 29 февраля специалисты Иркутского центра высшего водительского мастерства провели для работников компании «Газпром добыча Иркутск» практические занятия по контраварийной подготовке «Управление автомобилем в критических ситуациях».

Занятия прошли на ледовом автодроме Иркутского центра высшего водительского мастерства на льду Ершовского залива. Упражнения выполнялись на личных автомобилях работников компании.

Во время занятий на трассах автодрома изучались особенности разных типов привода и трансмиссии, отрабатывались безопасное прохождение поворотов и выполнение маневров, преодоление заносов, отработка приема «занос-выравнивание», правильный разгон и торможение, полицейский разворот и другие приемы безаварийного вождения.

Занятия по контраварийному вождению для иркутских газовиков проводятся с 2017 года. Основная цель — пропаганда безопасного вождения и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения — ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения общества расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют система экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

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