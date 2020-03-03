Source: Russia – Council of the Federation

Развитие кадетского образования — одна из тех стратегических задач, от решения которых зависит будущее страны, считает сенатор.

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области посетил Новолисинскую школу-интернат в Ленинградской области.

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В 2011 году здесь открыли первый кадетский класс в районе. Сегодня их уже семь, и останавливаться на достигнутом в школе не планируют.

Педагоги школы рассказали сенатору, о специфике такого образования, провели экскурсию по музею Боевой Славы, экспозицию которого ученики пополняют сами — приносят боевые награды родных, делают макеты.

Вместе с Юрием Воробьевым в новолисинскую школу приехали и ребята из вологодского клуба «Корабелы Прионежья». Подростки посоревновались в сборке автомата и рукопашном бою.

«Развитие кадетского образования — одна из тех стратегических задач, от решения которых зависит будущее страны», — отметил Юрий Воробьев, общаясь с кадетами.

«Важно вообще в каждой школе воспитывать ребят в духе патриотизма, духе служения высоким смыслам, воспитывать так ребят, чтобы они брали лучшее от прошлых поколений и стоили из этого будущее успешно. Поэтому кадетская форма это одна из форм воспитания очень сильная», — подчеркнул сенатор.

В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Новолисинской школой и кадетской школой «Корабелы Прионежья».

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