К. Косачев провел встречу с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС И. Ханией

Source: Russia – Council of the Federation

Российские парламентарии готовы оказать посильную помощь в урегулировании палестинской проблемы, считает сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, находящимся в Москве во главе делегации этого палестинского движения.

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«Россия поддерживает законное право палестинского народа на государственность и суверенитет. Убеждены, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке связана, в том числе, с неурегулированностью палестинского вопроса. Российские парламентарии готовы оказать посильную помощь в решении этой проблемы», — сказал Константин Косачев.

Сенатор отметил, что законные интересы палестинской стороны практически не учитываются странами Запада, а застарелые ближневосточные конфликты требуют тщательного решения, в том числе, с привлечением «ближневосточного квартета» международных посредников с участием России.

Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией

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Встреча Константина Косачева с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией

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Встреча Константина Косачева с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией

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Встреча Константина Косачева с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией

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Встреча Константина Косачева с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией

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Константин Косачев также подчеркнул, что российские парламентарии готовы оказать методическую помощь в процессе организации и проведения предстоящих выборов в Палестинский законодательный совет и при решении сохраняющихся гуманитарных проблем.

Исмаил Хания выразил благодарность российской стороне за поддержку законных прав палестинского народа, в том числе на различных международных площадках, включая СБ ООН, отметил центральную роль России в урегулировании палестинского конфликта.

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