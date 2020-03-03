К. Косачев: Россия и Иран намерены продолжать развитие и углубление межрегиональных связей

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам с Послом Исламской Республики Иран в РФ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали.

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Встреча состоялась по просьбе иранской стороны в связи с назначением Казема Джалали на дипломатический пост в Москве. До этого он возглавлял Комитет по правам человека представителей Международного межпарламентского союза от Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Парламентарии России и Ирана поддерживают инициативы друг друга в международных организациях. Представители двух стран активно взаимодействуют в ООН, ШОС. Российская сторона приветствует сближение Ирана с Евразийским экономическим союзом. Считаем, что в рамках Астанинского формата российско-иранский диалог помогает решению региональных проблем», — отметил Константин Косачев.

Парламентарии России и Ирана поддерживают инициативы друг друга в международных организациях

Сенатор выразил надежду на поддержку Каземом Джалали работы по расширению межрегиональных связей и российско-иранского парламентского взаимодействия.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

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Казем Джалали также отметил сотрудничество России и Ирана на международной арене, стремление двух стран развивать двусторонние отношения. Посол выразил стремление оказывать всестороннюю поддержку российским и иранским законодателям, представителям бизнеса в развитии межрегиональных связей, подчеркнул важность усилий, направленных на представление потенциала Исламской Республики российским инвесторам, частному и государственному секторам в Российской Федерации.

В ходе беседы стороны обменялись оценками региональных проблем, обсудили вопросы иранской ядерной программы, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

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