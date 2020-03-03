Олег Матыцин и президент Федерации санного спорта Наталья Гарт обсудили вопросы развития санного спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Федерации санного спорта России Натальей Гарт, на которой поздравил её с успешным для российских спортсменов и спортсменок сезоном. Также в рамках рабочей встречи стороны обсудили развитие санного спорта в России.

«Поздравляю вас с успешным завершением сезона. Ваши спортсмены выше всяких похвал выступили на домашнем Чемпионате мира в Сочи, хорошо выступили на домашнем Чемпионате Европы по натурбану и прекрасно проявили себя на этапах Кубка мира», – сказал Олег Матыцин.

Россияне уверенно победили в общекомандном зачёте домашнего Чемпионата мира в Сочи, завоевав восемь медалей: пять золотых, две серебряные и одну бронзовую. По два «золота» выиграли Роман Репилов (спринт, одноместные сани) и Екатерина Катникова (спринт, одноместные сани). В спринте в двойках первенствовали Александр Денисьев и Владислав Антонов. Серебряными призёрами стали Татьяна Иванова (спринт) и Александр Денисьев / Владислав Антонов (двухместные сани). «Бронза» в активе Виктории Демченко (одноместные сани).

По итогам Кубка мира Роман Репилов во второй раз в карьере выиграл Большой Хрустальный глобус, а в зачёте эстафет сборная России поделила первое место с командой Италии. В женском турнире в тройку лидеров вошли также две российские саночницы. Татьяна Иванова выиграла «серебряный» хрустальный глобус, а Виктория Демченко – «бронзовый».

Чемпионат Европы по натурбану прошёл в Москве 21 и 22 февраля. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 14 стран. Они разыграли четыре комплекта наград. Россияне завоевали три серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачёте.

«Мы обсудили итоги успешного дня нас сезона, – сказала Наталья Гарт. – Мы провели два важных соревнования для нашей страны – Чемпионат мира по санному спорту в Сочи и Чемпионат Европы по натурбану в Москве. Организация всем очень понравилась, за что спасибо Министерству спорта Российской Федерации и Олимпийскому комитету России. Результаты приходят не сразу, это планомерная и долгая работа. В наших планах не останавливаться на достигнутом и идти дальше».

«Мы говорили также о развитии санного спорта в регионах, – добавила Наталья Гарт. – Нам нужна поддержка на федеральном уровне для строительства объектов, потому что без санно-бобслейных трасс, хотя бы укороченных, санный спорт существовать не может».

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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