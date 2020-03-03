Олег Матыцин и президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов обсудили подготовку к проведению Чемпионата Европы

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 марта, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Федерации тяжёлой атлетики России Максимом Агапитовым.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы подготовки к проведению Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который состоится в Москве в олимпийском комплексе «Лужники» в апреле. Соревнования являются квалификационными к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

«Для нас турнир очень важен, – сказал Максим Агапитов. – Мы проделали большую работу, результатом которой стало доверие проведения Чемпионата Европы. Наша сборная выступает в полном составе на протяжении последних нескольких соревнований, полностью восстановила свой имидж. Нам необходимо показать, что Россия – мощный драйвер тяжёлой атлетики. Мы активно участвуем в международном атлетическом движении и предпринимаем те шаги, которые делают тяжёлую атлетику крепкой и красивой».

На Чемпионате Европы будут разыграны 20 комплектов наград: по 10 среди мужчин и женщин. На предыдущих континентальных соревнованиях в 2019 году российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 11 наград: три золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI