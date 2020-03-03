Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомилась с организацией школьной медицины в Мурманской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион ознакомилась с организацией школьной медицины. С этой целью сенатор посетила медицинские кабинеты в школах Кольского района.

Парламентария сопровождали глава администрации Кольского района Александр Лихолат, руководитель района, член Палаты молодых законодателей при СФ Андрей Малхасян, первый заместитель министерства образования Мурманской области Татьяна Ларина и главный врач Кольской ЦРБ Борис Гришко.

Татьяна Кусайко посетила медицинские кабинеты в школах Кольского района

Татьяна Кусайко напомнила, что она один из авторов законопроекта о школьной медицине, который уже прошел первое чтение. Он предполагает закрепление термина «школьная медицина», создание медкабинетов в средних образовательных учреждениях страны.

Проект закона предусматривает особый порядок допуска учащихся к занятиям физкультурой и спортом

По словам сенатора, законопроектом предполагается внести изменения, регламентирующие оказание педагогическими работниками первой помощи детям, установить обязанность педагогических работников по оказанию первой помощи, дополнить перечень организаций, осуществляющих мероприятия по охране здоровья детей, государственными и муниципальными образовательными организациями.

«Проект закона предусматривает особый порядок допуска учащихся к занятиям физкультурой и спортом, а также обязанность родителей сообщать школе информацию о состоянии здоровья ребёнка в случае, если ему требуются особые условия обучения», — сказала Татьяна Кусайко.

Законодатель отметила, что школьная медицина и гигиена детей – важнейшие составляющие в сохранении здоровья несовершеннолетних. «Основные ее направления – диагностика здоровья обучающихся, оценка распространенности факторов риска и санитарно-эпидемиологического благополучия, медицинский анализ готовности к новому учебному году, оздоровление детей в период отдыха».

Сенатор обратила внимание, что для функционирования медицинских кабинетов в школах необходимо их лицензирование. «Организация медпомощи в школах – это совместная мера ответственности региональных министерств образования и здравоохранения», — добавила Татьяна Кусайко. Она также подчеркнула важность решения проблемы кадрового дефицита в этой сфере.

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