Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Союз МС-16#Пилотируемая космонавтика03.03.2020 17:55

«Чаепитие» с экипажем корабля «Союз МС-16»

Руководство РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») во главе с генеральным директором Николаем Севастьяновым встретилось с экипажами пилотируемого корабля «Союз МС-16»: основным — в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, Криса Кэссиди и дублирующим — в составе Сергея Рыжикова, Андрея Бабкина, Стивена Боуэна, возобновив традицию «чаепития» в Корпорации перед полетом.

Николай Севастьянов приветствовал экипажи и рассказал, что старт корабля «Союз МС-16», запланированный на 9 апреля 2020 года, состоится с площадки № 31 космодрома Байконур, с которой 22 августа 2019 года отправился на МКС робот Фёдор. Генеральный директор сообщил, что подготовка ракеты-носителя и корабля идет штатно, он пожелал экипажу удачно сдать экзамены и подготовиться к полету. Заместитель генерального директора, начальник филиала «Байконур» Леонид Баранов рассказал о подготовке на космодроме: ТПК «Союз» прошел комплексные испытания, все готово к встрече экипажа 24 марта и его дальнейшей подготовке к полету.

Анатолий Иванишин выразил благодарность от экипажа руководству Корпорации за пожелания и за возобновление традиции «чаепития» перед полетом, отметив, что очень приятно и полезно встретиться с теми, кто готовит корабль, вкладывая в него все свои знания и душу.

Николай Севастьянов вручил космонавтам сувениры с символикой Корпорации, а основному экипажу медаль с изображением космического корабля «Союз», на котором он 9 апреля отправится на Международную космическую станцию.

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