Ю. Федоров: Снижение тарифов на электроэнергию в одних регионах не должно привести к их росту в других субъектах Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В апреле сенаторы планируют провести «круглый стол» на тему государственного тарифного регулирования в энергетике.

Создание единого тарифного пространства приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию многих субъектов РФ, считает первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров. ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики

Все регионы имеют свои особенности энергоснабжения, доступа и генерации и, как следствие, ценовые параметры

Все регионы имеют свои особенности энергоснабжения, доступа и генерации и, как следствие, ценовые параметры, однако разница в тарифах на электроэнергию создаёт неравные условия как для предпринимателей, так и для населения, подчеркнул сенатор.

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При этом он отметил, что решение должно быть взвешенным и продуманным до мелочей. «Снижение тарифов на электроэнергию в одних регионах не должно привести к их росту в других субъектах Федерации. Необходимо поступательное движение, связанное с развитием генерирующих мощностей и инфраструктуры, оптового и розничного рынка электроэнергии».

По словам сенатора, для реализации такого масштабного изменения необходим как полный аудит законодательной и нормативной базы, так и анализ особенностей функционирования рынков электроэнергии, состояния инфраструктуры и потенциала развития региональной энергетики.

«В апреле мы проведём «круглый стол» на тему государственного тарифного регулирования в энергетике, в ходе которого, безусловно, будем рассматривать вопрос единой государственной тарифной политики и обязательно выйдем с конкретным рекомендациями», – сказал Юрий Федоров.

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