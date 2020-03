Valsts prezidents atzinīgi novērtē veselības sektora nevalstisko organizāciju ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas sakārtošanā

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Ārstu biedrības prezidenti Ilzi Aizsilnieci, Latvijas Jauno Ārstu asociācijas vadītāju Kārli Rāceni, Latvijas Māsu asociācijas vadītāju Ditu Raisku un Latvijas Vecmāšu asociācijas vadītāju Viju Bathenu-Krastiņu, lai turpinātu dialogu ar nevalstisko sektoru par aktuālās situācijas redzējumu veselības aprūpes reformā.

Latvijas Ārstu biedrības prezidente informēja par veselības aprūpes nevalstiskā sektora iesaistīšanos Valsts kancelejas organizētajā darba grupā par veselības aprūpes sistēmas reformu – gan saistībā ar slimnīcu līmeņu noteikšanu, gan pilna laika darba ekvivalentu, kas padarītu skaidru samaksas sistēmu dažādu profilu un slimnīcu jomā strādājošajiem ārstiem un māsām. Tika atzīts, ka darbs kopumā virzās pareizā virzienā, bet ir skaidrs, ka pēc veselības sistēmas sakārtošanas būs jārēķinās ar papildu līdzekļiem veselības aprūpes nozarei. Tāpat tika spriests par kopīgu domāšanas maiņu par veselības aprūpes sistēmu kā daļu no valsts tautsaimniecības, kas cilvēkiem rada vienlīdzīgas iespējas atgriezties sabiedrībā.

Valsts prezidents atzinīgi novērtēja, ka NVO aktīvi iesaistās darba grupā, kas vērsta uz veselības sistēmas sakārtošanu. E. Levits atzina, ka veselības nozarei, to sakārtojot, nepieciešams lielāks finansējums, bet tas būs politisks jautājums, kur iegūt līdzekļus, tos sabalansējot ar valsts ekonomiskās izaugsmes tempiem. Abas puses bija vienisprātis, ka nodokļu maksājumi ir būtisks veids, kā godprātīgi sabiedrība iesaistās valsts kopējā budžeta veidošanā.

Valsts prezidents piekrita Latvijas Māsu asociācijas vadītājai, ka vislielākais atbalsts šobrīd ir nepieciešams māsām, raugoties uz algu reformu veselības aprūpes sistēmā. Pēc D. Raiskas sacītā, Latvijas Māsu asociācija pārstāv viedokli, ka algu samaksa par māsu darbu iet kopsolī ar māsu izglītību un lielāku to lomu primārajā aprūpē.

Latvijas Jauno ārstu asociācija tikšanās laikā īpašu uzmanību pievērsa ar rezidentūru saistītajiem jautājumiem, uzsverot, ka maksas rezidentūra kropļo situāciju nozarē, kā dēļ valsts iespējas nodrošināt ar pietiekamu skaitu ārstu nozarēs, kur ir maksas rezidentūra, ir nepietiekamas.

V. Bathena-Krastiņa uzrunāja tematu par vecmāšu lielāku integrāciju primārajā veselībā, uzsverot profilakses nozīmi sabiedrības veselībā un ģimeņu labklājībā. Tam traucē atsevišķas pretrunas normatīvajos aktos. E. Levits un V. Bathena-Krastiņa bija vienisprātis, ka vecmātēm ir liela loma ģimeņu veselībā un no sistēmas, kas paredzētu ciešāku sadarbību starp ģimenes ārstu praksēm un vecmātēm, iegūtu visa sabiedrība.

