Valsts prezidents: Latviju un Kanādu vieno vislabākās iespējamās attiecības

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Kanādas ārlietu ministru Fransuā Filipu Šampaņu (Mr François-Philippe Champagne), pārrunājot plašu divpusējo un starptautisko attiecību jautājumu loku. Valsts prezidents, novērtējot Latvijas un Kanādas sadarbību, atzina, ka “mums ir labākās divpusējās attiecības, kādas vien iespējamas”. Arī Kanādas ārlietu ministrs pievienojās šim vērtējumam, uzsverot abu valstu līdzīgo redzējumu uz starptautiskajām attiecībām un divpusējiem kontaktiem. F. Šampaņs uzsvēra, ka šī ir viņa ceturtā vizīte Latvijā un viņam arī ir bijusi iespēja būt klāt balsojumā Saeimā par ES-Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma, kā arī ES-Kanādas Stratēģiskās partnerības nolīguma ratifikāciju. “Latvija bija pirmā ES valsts, kas ratificēja šos nolīgumus, un mēs to augstu novērtējam,” sacīja Kanādas ārlietu ministrs. E. Levits izmantoja šo iespēju, lai izteiktu pateicību Kanādai par NATO ietvarnācijas pienākumu uzņemšanos un par Kanādas militāro klātbūtni daudznacionālajā divīzijas štābā “Ziemeļi” Ādažos. F. Šampaņs savukārt sacīja, ka Kanādas karavīriem ir vislabākās atsauksmes par viņu uzturēšanos Latvijā un par sabiedrības labo attieksmi. Abas puses apspriedās par NATO un Ukrainas sadarbību, kā arī par ES-Ukrainas attiecību jautājumiem. E. Levits informēja par Latvijas pieredzes nodošanu Ukrainai tieslietu u.c. jomās. Tāpat prezidents uzsvēra, ka viens no Latvijas ārpolitikas principiem ir starptautisko tiesību ievērošana un Latvija turpinās konsekventi atbalstīt Ukrainas teritoriālo integritāti. Pēc F. Šampaņa teiktā, arī Kanāda iestājas par starptautisko tiesību ievērošanu pasaulē. Liela uzmanība sarunā tika pievērsta arī NATO stratēģiskās komunikācijas jautājumiem, izceļot STRATCOM izcilības centra darbību.

Source: President of Latvia in Latvian