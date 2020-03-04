Source: Russia – Council of the Federation

Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Российской Федерации посетил Астраханскую область по предложению сенатора.

По предложению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, руководителя группы СФ по межпарламентскому взаимодействию с Сенатом Чешской республики Александра Башкина БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Астраханскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька.

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Предложение, поступившее от сенатора, было поддержано губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области который направил чешскому дипломату официальное приглашение.

Посол Чехии прибыл в Астрахань в сопровождении чешских предпринимателей и сотрудников дипломатического учреждения, отвечающих за различные направления в российско-чешских отношениях. В состав делегации вошли директор внешнеторгового департамента Минпромторга Чехии Мартин Поспишил и председатель правления Торгово-промышленной палаты по странам СНГ в Чешской Республике Франтишек Масопуст.

В Астрахани члены делегации во главе с послом в сопровождении Александра Башкина возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Насыщенная программа включала в себя рабочую встречу с губернатором Астраханской области, на которой собеседники подтвердили намерение активно развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, культурные и научные обмены между Астраханской областью и чешскими регионами.

В рамках визита прошло заседание российско-чешского делового форума, организованного Астраханской Торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой по странам СНГ в Чешской республике. На полях форума астраханские и чешские предприниматели установили новые бизнес-контакты и поделились намерениями о совместной работе.

Интересной оказалась встреча чешской делегации с руководителями крупнейших астраханских университетов. После встречи с ректорами, Витезслав Пивонька прочитал студентам лекцию о современном состоянии российско-чешских отношений и их перспективах.

Чешская делегация осмотрела Астраханский Кремль и посетила Астраханский театр оперы и балета. И эта часть программы имела результаты в виде появившихся планов по культурному обмену.

«Политики и дипломаты наших стран прилагают усилия по восстановлению утраченных позиций в экономическом и гуманитарном обмене между нашими странами, но реализация этих задач в ваших руках. Используйте эту возможность установить прямой экономический и гуманитарный диалог, который не только поддержит экономики наших государств, но и послужит реальным вкладом в укрепление общеевропейской стабильности», — сказал сенатор, открывая форум.

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