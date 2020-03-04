Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с главой Администрации города Каменск-Шахтинский Ростовской области реализацию проектов инициативного бюджетирования.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел встречу с главой администрации города Каменск-Шахтинский Константином Фетисовым, основной темой которой стало обсуждение вопроса инициативного бюджетирования в муниципалитетах.

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Владимир Лакунин отметил, что в Федеральном Собрании идет обсуждение вопроса о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение правовых основ инициативного бюджетирования.

Константин Фетисов сообщил, что в конце 2019 года Каменск-Шахтинский впервые принял участие в областном конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Из 6 поданных заявок 2 стали победителем: «Благоустройство парка Победы» и «Модернизация спортивной площадки в школе № 2». В настоящее время по этим проектам готовится пакет документов в профильные министерства.

В ходе встречи также было отмечено, что инициативное бюджетирование способствует повышению активности жителей, вовлечению их в решение вопросов местного значения. Кроме того, финансовое и трудовое участие жителей меняет их отношение к объектам благоустройства, люди начинают считать себя хозяевами и более бережно относиться к имуществу.

По итогам встречи стороны договорились, что администрацией города будут подготовлены и направлены в адрес сенатора предложения, касающиеся инициативного бюджетирования, для подготовки изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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