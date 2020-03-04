В Ингушетии прокуратура добилась погашения многомиллионной задолженности по заработной плате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Назрани Республики Ингушетия проверила исполнение трудового законодательства в государственном унитарном предприятии «Ингушавтотранс».

Установлено, что в организации на протяжении нескольких месяцев сохранялась задолженность по заработной плате в сумме свыше 8 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес в адрес руководства предприятия представление, а также возбудил в отношении его руководителя дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение).

В результате принятых мер задолженность по заработной плате в размере более 8 млн рублей погашена.

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