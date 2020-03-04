В. Матвиенко: Вклад женщин в обеспечение общественного здоровья многогранен

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила на пленарном заседании форума «Здоровье женщин – благополучие нации».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела пленарное заседание форума «Здоровье женщин – благополучие нации». Одна из ключевых тем деловой программы – «Женщины в реализации национального проекта «Здравоохранение».

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В адрес участников и гостей форума «Здоровье женщин – благополучие нации» направил приветствие Президент России Владимир Путин. Обращение главы государства озвучил Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

В приветствии отмечается, что укрепление здоровья граждан, поддержка семьи, материнства и детства являются приоритетами государственной политики в стране.

Приветствуя участников и гостей форума, Валентина Матвиенко подчеркнула, что проведение встреч в подобном формате как никогда актуально. «В обществе чётко обозначился запрос на перемены. Сегодня социальная повестка возведена в ранг национальных приоритетов, определяющих дальнейшую судьбу России».

Cоциальная повестка возведена в ранг национальных приоритетов

Глава СФ напомнила, что идёт работа над поправками в Основной закон страны по закреплению в нём конкретных социальных гарантий гражданам. Началось выполнение задач, поставленных в Послании Президента. Это и продление, расширение программы материнского капитала, и дополнительные меры поддержки семей с детьми, и организация здорового питания в школах. Второй год идёт реализация беспрецедентных по своему охвату национальных проектов.

Валентина Матвиенко назвала базовые ценности, которые поставлены во главу угла всех преобразований в стране. Это увеличение продолжительности жизни, достижение активного долголетия, снижение смертности и повышение рождаемости, обеспечение доступности и качества медицинской помощи. «На это должны быть направлены и новые подходы к управлению, и развитие высоких технологий, и кадровая политика. И, конечно, наши граждане должны быть включены в эти процессы».

По словам Председателя СФ, уже удалось достичь позитивных результатов. Младенческая и материнская смертность в России достигли исторического минимума. Продолжительность жизни женщин за последние 10 лет выросла на четыре года и сейчас составляет 78 лет, и это не предел. Залог дальнейших успехов — в командной работе, объединении усилий государства, общества и бизнеса, считает она.

Продолжительность жизни женщин за последние 10 лет выросла на четыре года и сейчас составляет 78 лет

«Одна из основных целей нашего форума – способствовать максимальному включению женщин в социально-экономические процессы, в борьбу за здоровье нации», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко уверена, что сегодня время активных действий. Женщины деятельно участвуют в жизни общества. Например, в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию входят 20 женщин. И за каждой из них стоят тысячи других. «Женщины успешно проявляют себя в самых разных отраслях. Россия лидирует по числу женщин в науке, ядерном секторе. Более того, и у российской медицины «женское лицо»: более 70 процентов врачей и 95 процентов среднего медицинского персонала – женщины. Социальное предпринимательство, общественные объединения в большинстве своём также представлены женщинами».

Глава СФ отметила, что Совет Федерации проводит этот форум в партнёрстве с Министерством промышленности и торговли, и поблагодарила ведомство за сотрудничество.

По мнению спикера СФ, новых разработок, в которых участвуют женщины, немало. Например, Людмила Щербакова победила в конкурсе АТЭС в номинации «Проект четвёртой промышленной революции». Созданный ею завод производит более 80 наименований лекарственных препаратов, 60 из которых включены в перечень жизненно необходимых. Лауреатом премии Президента в области науки и инноваций молодым учёным стала Екатерина Прошкина. Полученные ею научные данные открывают перспективы для разработки качественно новых медицинских препаратов.

«Вклад женщин в обеспечение общественного здоровья многогранен. Не только профессиональное, но и общественное участие играет большую роль», — подчеркнула Председатель СФ. Отдельно она поблагодарила женщин, занимающихся благотворительностью, общественниц, пропагандирующих приверженность здоровьесберегающему поведению.

«Несмотря на различие рода деятельности, всех нас объединяет тема женского здоровья. Она является лейтмотивом нашего Форума, его доминантой. Сегодня для нас, женщин, на государственном уровне создаются все возможности для того, чтобы мы следили за своим здоровьем, находили на это время», — заявила глава СФ. Так, запущена Всероссийская диспансеризация. Теперь каждый россиянин имеет право ежегодно проходить бесплатные комплексные профилактические осмотры. А с 40 лет – и на ежегодную расширенную диспансеризацию. Обновлено содержание профилактических мероприятий. В том числе, расширена программа онкоскрининга. Для поддержки женского здоровья такие меры крайне необходимы, сказала спикер СФ. По инициативе Совета Федерации на законодательном уровне обеспечена возможность прохождения профосмотров в будние дни. Теперь работающие граждане имеют право на дополнительный выходной, что особенно актуально именно для женщин.

Валентина Матвиенко отметила ещё одну позитивную тенденцию. Не только государство уделяет внимание женскому здоровью. Многие крупные компании внедряют корпоративные программы, направленные на оздоровление сотрудниц. «С удовлетворением узнала, что РЖД и Росатом проводили тематические года здоровья. Инновационные методы диагностики и лечения заболеваний у женщин внедрены по всей сети учреждений «РЖД-Медицина». В компании есть даже свой «женский день». Это дополнительный выходной для занятия домашними делами, который предоставляется женщинам раз в месяц».

Валентина Матвиенко обратила внимание, что на выставке разработок отечественных производителей, которая открылась в рамках форума, также представлены интересные проекты. «Вы сможете посетить экспресс-кабинеты здоровья женщин. Что называется, на себе испробовать новейшие достижения в области здоровья и красоты. Это очень хороший опыт, и такие готовые решения необходимо распространять на всей территории нашей страны, на всех предприятиях».

Глава СФ считает, что в сфере общественного здоровья огромную роль играет информация. Она сообщила, что на одном из заседаний Совета Федерации в нынешнем году экспертами были озвучены просто вопиющие цифры: 60 проц. продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения. В числе «рекламных лидеров» – чипсы и сладкая газировка. В прайм-тайм фактически отсутствует социальная реклама. В связи с этим спикер обратилась к представителям СМИ о необходимости создания здорового контента.

Ещё одна тема, по словам Валентины Матвиенко, — информирование женщин о новых возможностях в сфере здравоохранения, о мерах государственной политики в этом направлении, а также о возможностях личного участия в происходящих процессах. «Сегодня необходимо обратить особое внимание на вопросы развития школьного спорта и медицины, улучшения качества питания детей», — сказала она.

Валентина Матвиенко проинформировала, что на днях был принят разработанный по инициативе верхней палаты закон о безопасном здоровом питании детей. В частности, одно из положений закона касается закрепления гарантии на бесплатное горячее питание в начальной школе, о чём говорил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию. «Также парламентариями подготовлен законопроект, который, как мы надеемся, поможет наладить оказание медицинской помощи в детских садах и школах».

Председатель СФ отметила еще один новый вызов – распространение среди несовершеннолетних крайне токсичной некурительной никотинсодержащей продукции. «Наша задача – создать такой инструмент, который позволит не только решить существующую проблему, но и действовать на опережение: без проволочек переводить новые вызовы в законодательное поле. Отмечу, что соответствующий законопроект уже внесён членами Совета Федерации в Государственную Думу».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что миссия женщины действительно велика. «Это не только забота о здоровье детей, о собственном здоровье, но и забота о наших мужчинах. Не стоит забывать, что и женское здоровье, душевная гармония, красота и успех во многом зависят именно от мужчин».

К сожалению, добавила спикер СФ, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. «Здоровье мужчин также должно быть предметом нашей общей заботы. Совету по региональному здравоохранению при Совете Федерации дано поручение заниматься, в том числе, и этим вопросом».

В ходе мероприятия Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров проинформировал о новых разработках в сфере здравоохранения и здорового образа жизни, промышленных товарах, лекарственных препаратах, которые в настоящее время уже выпускаются, в том числе для детей. «Мы делаем все, чтобы дети росли здоровыми и творческими личностями, а их мамы могли спокойно работать», — сказал он.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что в последнее время влияние женщин в России и мире возрастает. Он также подчеркнул важнейшую роль семьи в формировании подрастающего поколения.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что основную работу по подготовке и проведению мероприятия осуществлял Совет Евразийского женского форума. «Совместно с профильными министерствами и женскими общественными организациями Совет успешно реализует 20 проектов, направленных на расширение участия женщин во всех сферах жизни общества: промышленности, цифровой экономике, экспортной деятельности, развитии территорий и многих других. Забота о женском здоровье – сквозная тема каждого из них».

Как подчеркнула вице-спикер СФ, в условиях новых вызовов задача сохранения здоровья приобретает особое значение. «Женщины способны внести существенный вклад в ее решение. И цель форума – способствовать максимальному включению женщин в борьбу за здоровье нации. «Его результаты будут иметь весомое значение в повышении эффективности реализации национального проекта «Здравоохранение» и усилении роли женщин в борьбе за здоровье нации», — уверена Галина Карелова.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан члены Совета Федерации, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Форум проводится Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Фондом «Инносоциум», социальной платформой Фонда «Росконгресс» при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

В рамках работы форума также прошли тематические секции, «открытые диалоги» с министрами, губернаторами и экспертами о здоровом образе жизни.

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