В ООО «Газпром трансгаз Томск» определены филиалы-победители конкурса по охране труда

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Новости проектов и регионов

4 марта 2020, 15:00

2 марта подведены итоги смотра-конкурса по охране труда в ООО «Газпром трансгаз Томск». По итогам смотра-конкурса среди филиалов за 2019 год победу одержало Камчатское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Сахалинский и Хабаровский филиалы получили дипломы второй и третьей степени. Среди вспомогательных филиалов первое место занял Инженерно-технический центр.

Главные цели конкурса — изучение и распространение положительного опыта в области охраны труда, а также стимулирование работы, способствующей улучшению условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Конкурсная комиссия оценивала филиалы, учитывая тридцать критериев, среди которых показатели по проведению специальной оценки условий труда и работа, направленная на создание здоровых и безопасных условий труда, внедрение технологий, улучшающих условия труда, наличие учебных классов по охране труда и ряд других.

«Конкурс направлен на привлечение внимания работников к решению вопросов безопасного производства работ. Именно поэтому деятельность филиалов по охране труда оценивается на протяжении всего года, а также, в случае необходимости, корректируется в соответствии с установленными критериями», — подчеркнул Олег Игнатьев, начальник отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Томск».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

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