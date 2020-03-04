В первом чтении будут рассмотрены законопроекты об инициативном бюджетировании

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроекты подготовлены и внесены в Государственную Думу А. Турчаком, О. Мельниченко и депутатом Государственной Думы С. Неверовым.

5 марта 2020 г. Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проекты федеральных законов «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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Законопроекты подготовлены и внесены в Государственную Думу заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Олегом Мельниченко, депутатом Государственной Думы Сергеем Неверовым.

Олег Мельниченко напомнил, что Президент России в своем Послании Федеральному Собранию 15 января текущего года особо отметил необходимость прямого диалога власти с гражданами страны, поскольку зачастую люди лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают – в городах, районах, селах.

«Инициативное бюджетирование выступает именно таким механизмом непосредственного участия граждан в решении значимых вопросов на местном уровне, в определении направлений использования средств местного бюджета. Практики «народного бюджета» есть в большинстве субъектов Российской Федерации», — отметил глава профильного Комитета СФ.

Инициативное бюджетирование выступает механизмом непосредственного участия граждан в решении значимых вопросов на местном уровне

Вместе с тем, добавил Олег Мельниченко, уже длительное время этот институт существует без должного правового закрепления на федеральном уровне. Он обратил внимание, что на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ 30 января текущего года глава государства поддержал предложение о внесении указанных выше проектов, а также поставил задачу довести до пяти процентов долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учётом мнения граждан.

Олег Мельниченко пояснил, что в законе о местном самоуправлении предлагается закрепить одну из распространенных практик «народного бюджета» – инициативные проекты граждан. При этом предусматриваются положения, чтобы вносимые проекты действительно отражали мнение населения. По ним будут проводиться собрания и конференции жителей. При множестве инициативных проектов может быть проведен конкурсный отбор. «Важная часть законопроекта – гарантии того, чтобы инициативы граждан были обнародованы, открыто и объективно рассмотрены органами местного самоуправления. Также предусмотрен общественный контроль за реализацией поддержанных властями проектов», — сказал сенатор.

Парламентарий добавил, что предлагаемыми поправками закрепляется возможность, внесения жителями собственного трудового или финансового вклада в реализацию выдвинутых проектов. Изменениями в Бюджетный кодекс предлагается закрепить статус инициативных платежей граждан как неналоговых доходов местных бюджетов и их строго целевой характер.

«Принятие законопроектов позволит установить гарантии реальной вовлеченности граждан в обустройство комфортной среды для жизни через определение направлений расходования средств местного бюджета», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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