Г. Карелова: От женщин зависит сохранение и укрепление здоровья нации

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала итоги Форума «Здоровье женщин – благополучие нации».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала итоги Форума «Здоровье женщин – благополучие нации». В его рамках обсуждалась роль женщин в укреплении здоровья общества и формировании ценностных установок в отношении здорового образа жизни.

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«В условиях новых вызовов задача сохранения здоровья приобретает особое значение. Женщины могут внести существенный вклад в ее решение. И цель Форума – способствовать максимальному включению женщин в борьбу за здоровье нации», — подчеркнула вице-спикер СФ.

В нашей стране проводится системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи

Как отметила Галина Карелова, в нашей стране проводится системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи. «Так, запущена всероссийская диспансеризация, впервые включающая онкоскриниги, целый комплекс мероприятий предусмотрен в нацпроекте «Здравоохранение» и Национальной стратегии действий в интересах женщин, разработанной по инициативе Совета Федерации. Позитивной тенденцией стало внедрение крупными компаниями корпоративных программ по сохранению здоровья работающих женщин и снижению уровня их заболеваемости. На Форуме были представлены современные технологии и инновационные решения, перспективные проекты в области медицины, достойные распространения на всей территории страны».

В рамках Форума состоялся конструктивный диалог о здоровом образе жизни. «К 2024 году большинство граждан, надеюсь, станет его приверженцами. И важную роль в достижении этой цели играют именно женщины. Мы своим примером способны мотивировать вести здоровый образ жизни, формировать ответственное отношение к своему здоровью», — считает Галина Карелова.

Вице-спикер СФ выразила уверенность, что Форум будет способствовать повышению вклада женщин в обеспечение благополучия и здоровья нации. «С каждым годом женщины принимают все более активное участие во всех сферах общества. Развитие науки и культуры, здравоохранения, экономики, цифровых технологий – мы задействованы во всех областях. И от нашей деятельности зависит успех в работе, направленной на увеличение продолжительности здоровой жизни граждан».

Результаты Форума будут учтены в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму в 2021 году, заключила Галина Карелова.

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