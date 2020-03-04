Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в Ростовской области VII Донской юридический форум по поправкам в Основной Закон.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела ежегодный Донской юридический форум.

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В мероприятии традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, ученые и педагоги юридических факультетов донских вузов, юридических общественных организаций, юристы-практики.

«Донской юридический форум проходит в седьмой раз, и мы всегда стараемся выбирать наиболее важные темы, которые волнуют жителей Ростовской области. Сейчас, наверное, наиболее актуальная тема – это изменения в Конституцию Российской Федерации, инициированные Президентом России. В общей сложности набралось более трехсот поправок, и основные из них мы вынесли сегодня на открытое обсуждение юридического сообщества», — отметила Ирина Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова в Ростовской области

По словам сенатора, речь идет о серьезном социальном блоке, который впервые получит прописку в Конституции РФ.

«Практически все выступления участников форума содержали мысль о том, что чрезвычайно важно донести суть поправок в Конституцию до максимально большого количества жителей каждого региона России. Отрадно, что в Ростовской области одним из решений этой задачи станет работа около 1200 волонтеров. Они будут стоять на улицах городов и поселков со специальными стендами, на которых размещены все поправки, и рассказывать всем желающим о сути любой поправки», — добавила Ирина Рукавишникова.

Чрезвычайно важно донести суть поправок в Конституцию до максимально большого количества жителей каждого региона России

Законодатель сообщила, что волонтеров наберут преимущественно из молодежи, в том числе, из студентов-юристов, которых в Ростовской области готовят сразу несколько вузов. Поможет и региональное отделение «Ассоциации юристов России». Регистрация желающих приобщиться к разъяснению Конституции завершится 16 марта, потом они пройдут обучение. С 6 по 21 апреля они будут работать на улицах, а в день всенародного голосования – на избирательных участках.

Кроме того, по словам Ирины Рукавишниковой, участники форума пришли к единому мнению, что поправки в Конституцию станут толчком для серьезного пересмотра регионального законодательства, начиная с Устава Ростовской области и заканчивая уставными документами всех органов местного самоуправления.

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