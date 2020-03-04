Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятии, посвященном женщинам-сотрудницам правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в церемонии вручения ежегодной Общероссийской общественной премии «Щит и Роза». Мероприятие посвящено женщинам-сотрудницам правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации.

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Сенатор отметил, что в преддверии празднования 75-летия Победы в церемонии также приняли участие женщины-ветераны Великой Отечественной войны. «Около 50 из них прибыли в Москву не только из регионов России, но и из бывших республик Советского Союза».

Сегодня женщины успешно осваивают профессии, которые всегда считались мужскими

В своем выступлении Игорь Каграманян подчеркнул, что ежегодная премия «Щит и Роза» стала традиционным событием общероссийского уровня.

«Сегодня женщины успешно осваивают профессии, которые всегда считались мужскими. Они эффективно работают в органах правопорядка и специальных службах, вносят немалый вклад в обеспечение безопасности граждан и государства», — сказал сенатор.

Парламентарий зачитал приветственный адрес председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы в котором отмечалось, что премия «Щит и Роза» — дань уважения и признание исключительной важности женского труда, высокого профессионализма, умения эффективно решать поставленные задачи.

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