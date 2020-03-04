Заявление Международного валютно-финансового комитета о коронавирусе

Source: IMF – News in Russian

4 марта 2020 г.

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) провел сегодня телеконференцию под председательством управляющего Южно-Африканским резервным банком Лесетьи Кганьяго и директора-распорядителя Международного Валютного Фонда Кристалины Георгиевой и сделал следующее заявление:



«189 государств-членов МВФ едины в своей готовности решать глобальные проблемы, связанные с эпидемией коронавируса (COVID-19), и мы выражаем наши соболезнования всем пострадавшим. Весь мир ощущает экономическое и финансовое воздействие этой эпидемии, что создает неопределенность и отрицательно сказывается на ближайших перспективах. Мы преисполнены решимости оказать необходимую поддержку в целях смягчения последствий, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения и стран. Мы призвали МВФ использовать все имеющиеся у него инструменты финансирования для оказания помощи нуждающимся странам-членам. Мы уверены, что, работая сообща, мы преодолеем стоящие перед нами трудности и восстановим экономический рост и всеобщее процветание».

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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